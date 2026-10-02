Триллион рублей на чипы: Сбер разработал стратегию развития «Объединенной микроэлектронной корпорации»

Сбербанк подготовил стратегию развития «Объединенной микроэлектронной корпорации» (ОМК), предполагающую инвестиции в размере 1,101 трлн рублей до 2036 года. В сентябре 2026 года документ направили на согласование в правительство, сообщает CNews со ссылкой на источники.

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Большая часть средств — 1,031 трлн рублей — должна пойти непосредственно на развитие производства. Еще 50 млрд рублей предлагается направить на разработку и проектирование микроэлектроники, а 20 млрд рублей — в специальный фонд для финансирования перспективных технологий.

Финансировать ОМК предполагается за счет государственных средств и инвестиций Сбербанка. На 2026 год предусмотрено 142 млрд рублей, из которых 10 млрд должен предоставить банк. В 2027 году объем вложений может вырасти до 170 млрд рублей, включая 41 млрд рублей от Сбербанка.

В 2028 году инвестиции запланированы на уровне 161 млрд рублей, в 2029-м — 196 млрд, а в 2030-м — 101 млрд рублей. Еще 262 млрд рублей предлагается направить на развитие корпорации в период с 2032 по 2036 год.

Одним из источников государственного финансирования должен стать технологический сбор на электронику. Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что поступления от нового сбора планируется использовать в том числе для развития ОМК.

Согласно стратегии, корпорация должна превратиться в крупного производителя интегральной электроники с перспективой создания вертикально интегрированной платформы. В ее портфель планируется включить микросхемы для транспорта, промышленности и городской инфраструктуры, специальную электронику, а также услуги контрактного производства и проектирования.

Отдельным направлением станет силовая электроника. В рамках проекта «Кубик» ОМК рассчитывает занять до 65% российского рынка в этом сегменте. Для специальной продукции целевой показатель составляет до 80%, а для компонентов интегральной электроники для транспорта, промышленности и городской инфраструктуры — до 15%. Кроме того, корпорация планирует выпускать до 8 млн электронных модулей в год. В дальнейшем ОМК может перейти и к производству готового оборудования, включая вычислительную и телекоммуникационную технику.

Для реализации проекта планируется объединить существующие микроэлектронные активы и построить новые производственные мощности. Управляющей компанией ОМК стало ООО «Интегральные схемы». Уже проведена оценка возможностей предприятий «Микрон» и «НМ-Тех», причем последнее сейчас интегрируется в новую структуру.