Casio уменьшит культовые часы A168 до размеров кольца: новые электронные часы размером с перстень выйдут в ноябре по цене 135 долларов

Casio готовит новое поколение необычных часов-кольца — модель CRW-002 должна выйти в ноябре на смену нынешней CRW-001. По данным CasioBlog, стоимость новинки составит около $135.

Главной особенностью серии CRW является сочетание миниатюрного формата кольца с дизайном традиционных цифровых часов Casio. На этот раз источником вдохновения станет классическая модель Casio A168, узнаваемые элементы которой перенесут в значительно более компактный корпус.

Сходство с A168 будет прослеживаться не только в оформлении цифрового циферблата — само кольцо стилизуют под металлический браслет классических часов Casio. По предварительным данным, эту деталь будут изготавливать методом литья под давлением.

Несмотря на миниатюрные размеры, CRW-002 получит набор функций обычных электронных часов. Новинка сможет показывать время сразу в двух часовых поясах и поддерживать 12- и 24-часовой форматы. Также будет 60-минутный секундомер, календарь и светодиодная подсветка дисплея. Отдельной особенностью станет функция Time Flash. Она позволяет автоматически включать подсветку в начале каждого часа, а также в заданные владельцем моменты времени. Таким образом, кольцо сможет выполнять не только роль миниатюрных часов, но и использоваться в качестве своеобразного светового напоминания.