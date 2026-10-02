Представлен Kia K4 2027: 193 л.с. и восьмиступенчатый автомат за 28,5 тыс. долларов

В продаже и седан, и хетчбэк

Kia представила модель K4 2027 модельного года для американского рынка. Один из самых популярных автомобилей марки в США стал немного дороже: базовая стоимость и седана, и хетчбэка выросла на $100. Седан Kia K4 теперь стоит от $22 390, хетчбэк — от $25 090.

Изменений по сравнению с моделями 2026 года немного. Для комплектаций GT-Line и GT-Line Turbo расширили выбор сочетаний цветов: серый кузов Steel Gray теперь можно заказать с красным интерьером. Ранее этот цвет кузова сочетался только с черно-белой отделкой SynTex.

Пакет GT-Line Premium также получил небольшое изменение. В него теперь входят 18-дюймовые черные легкосплавные диски вместо двухцветных колес того же диаметра.

Базовый K4 LX оснащается 16-дюймовыми стальными колесами, нерегулируемой по частям спинкой заднего дивана и полиуретановым рулевым колесом. При этом уже в стандартной комплектации есть светодиодная оптика, кондиционер и мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном.

Набор электронных помощников включает адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, системы удержания и следования по полосе, автоматический дальний свет и систему предотвращения фронтальных столкновений с распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедистов.

У более дорогих версий — 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, люк, акустическое лобовое стекло, электропривод водительского кресла с десятью регулировками, подогрев и вентиляцию передних сидений, а также аудиосистему Harman Kardon с восемью динамиками.

Большинство версий K4 оснащается 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 149 л.с. и вариатором. Седан с таким мотором разгоняется до 100 км/ч примерно за 9,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Топовая версия GT-Line Turbo получила 1,6-литровый турбомотор мощностью 193 л.с. и восьмиступенчатый автомат. Разгон до 100 км/ч занимает около 8 секунд. Такой седан стоит от $28 490, а хетчбэк — от $28 990.

K4 является одной из ключевых моделей Kia на американском рынке. За первые восемь месяцев года компания продала в США 98 554 автомобиля этой модели, что вывело ее на второе место по объему продаж среди автомобилей марки.