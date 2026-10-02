Полмиллиарда лет под землей: Китай поднял древние породы с глубины 8080 метров

Шестиметровый «привет» из кембрия

Наука и космос

Китайские специалисты получили шестиметровый непрерывный керн с глубины 8080 метров на Таримском нефтегазовом месторождении. Извлеченные породы сформировались около 500 млн лет назад, сообщает CCTV Finance.

Полмиллиарда лет под землей: Китай поднял древние породы с глубины 8080 метров
Источник изображения: Weibo/CCTV2

Керн был получен 1 октября в разведочной скважине на северной окраине пустыни Такла-Макан. Образцы относятся к кембрийской формации Юэртусы и представляют собой так называемые нефтематеринские породы — богатые органическим веществом отложения, из которых при определенных условиях могут формироваться нефть и природный газ.

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Источник изображения: Weibo/CCTV2

Как отмечают специалисты Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), в северо-западной части Таримского бассейна нефтематеринские породы с глубины более 8 км удалось получить впервые.

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Источник изображения: Weibo/CCTV2

Исследование шестиметрового керна позволит определить содержание и зрелость органического вещества, а также оценить способность глубинных слоев генерировать углеводороды. Это поможет геологам понять нефтегазовый потенциал пород, залегающих ниже отметки 8000 метров.

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