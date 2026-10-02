Никаких подарков: россияне предпочитают самостоятельно выбирать смартфоны

Чем дороже гаджет, тем меньше россиян готовы полностью доверить его выбор дарителю

Большинство россиян хотят самостоятельно определять модель смартфона или другой дорогой техники, даже если устройство покупают им в подарок. К такому выводу пришла Tecno по итогам опроса 1500 жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 60 лет.

Смартфон оказался самым требовательным к самостоятельному выбору подарком: 76% респондентов предпочли бы заранее согласовать модель, а 24% готовы получить ее в качестве сюрприза. Для ноутбуков эти показатели составили 69% и 31% соответственно. Планшет заранее выбрать хотят 58% опрошенных, умные часы — 54%.

С наушниками ситуация обратная: 62% участников не стали бы заранее обсуждать конкретную модель. Для чехлов, зарядных устройств и внешних аккумуляторов доля готовых к сюрпризу достигает 71%.

Главными причинами необходимости самостоятельного выбора респонденты назвали характеристики устройства — 34%, совместимость с уже используемой техникой — 27%, дизайн и размеры — 22%. Еще 17% указали на личные привычки.

Чем дороже гаджет, тем меньше россиян готовы полностью доверить его выбор дарителю: для устройств дешевле 5 тыс. рублей таких 68%, а при цене свыше 30 тыс. рублей — лишь 23%.

При этом 44% предпочитают компромиссный вариант: назвать несколько подходящих моделей, сохранив элемент неожиданности.