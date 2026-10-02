Минтруд предлагает перевести кадровые вопросы в Max

Минтруд предложил разрешить использование мессенджера Max для взаимодействия работодателей и сотрудников в рамках электронного кадрового документооборота (ЭКДО). Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Max планируется интегрировать с уже действующими системами ЭКДО работодателей и коммерческих операторов. Мессенджер станет дополнительным каналом связи: сотрудники смогут получать уведомления о новых документах, вести переписку с работодателем, запрашивать справки и решать другие кадровые вопросы.

При этом сами документы останутся в системе ЭКДО. Для их просмотра и подписания пользователь будет переходить по ссылке на Госуслуги и использовать «Госключ». Перечень документов, которые нельзя оформлять в электронном виде, менять не планируется. В частности, приказы об увольнении по-прежнему потребуется оформлять на бумаге.

До конца 2026 года Минтруд также проводит эксперимент по интеграции Max с системами ЭКДО. На первом этапе к нему подключаются операторы таких систем, после чего протестировать решение смогут компании, использующие их платформы.