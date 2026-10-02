Купил смартфон — помог отечественной микроэлектронике: в России запускают технологический сбор на смартфоны и ноутбуки, в 2027 году планируют собрать почти 12 млрд рублей

Новый технологический сбор с производителей и импортеров электроники начнет действовать в России с 1 декабря 2026 года. На первом этапе он будет распространяться только на смартфоны и ноутбуки. В 2027 году правительство рассчитывает получить за счет сбора 11,7 млрд рублей, а в 2028 и 2029 годах — по 12,4 млрд рублей ежегодно. Эти оценки содержатся в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, внесенному в Госдуму 30 сентября. В первый месяц действия механизма, в декабре 2026 года, поступления должны составить около 1,06 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости».

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Технологический сбор представляет собой новый обязательный неналоговый платеж в федеральный бюджет. В дальнейшем его действие планируется распространить на более широкий перечень электроники, электронной компонентной базы и продукции с ее использованием. Конкретный перечень товаров, ставки и порядок расчета определяет Минпромторг.

Согласно опубликованному в сентябре проекту приказа ведомства, базовая ставка для ноутбуков составит 746 рублей за устройство, а для смартфонов — 373 рубля. Документ включает 5261 позицию различных видов электронной техники.

Дополнительные доходы от сбора в 2027 году планируется направить на поддержку электронной и радиоэлектронной промышленности. Деньги должны использоваться в рамках государственных программ «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие России».

При этом нынешние прогнозы заметно ниже первоначальных расчетов. Осенью 2025 года Минфин оценивал потенциальные поступления от технологического сбора примерно в 88 млрд рублей, а начиная с 2028 года — примерно в 110 млрд рублей ежегодно.

Разницу эксперты связывают с изменением перечня продукции, которая облагается сбором. В частности, из механизма полностью вывели электронную компонентную базу, печатные платы и технологическое оборудование. Поэтому фактическая база для начисления платежа оказалась значительно меньше первоначально предполагаемой.

По оценке гендиректора холдинга контрактной разработки электроники SNDGlobal Ольги Квашенкиной, поступления в размере 11–12 млрд рублей в год выглядят сравнительно небольшими на фоне стоимости крупных проектов в полупроводниковой отрасли. Современное производство микросхем даже по зрелым технологическим нормам может требовать сотен миллиардов рублей капитальных вложений.