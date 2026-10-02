«Билайн» открыл бесплатный доступ к шести сервисам на месяц

Подключить можно как один сервис, так и несколько сразу

Ко Дню сотовой независимости «Билайн» предложил клиентам бесплатно протестировать шесть сервисов. Подключить их можно с 2 по 9 октября, а пользоваться — в течение 30 дней.

В праздничную акцию вошли «Виртуальный помощник Pro» для защиты от спама и мошенников, «Безлимит на 30 дней» с безлимитным мобильным интернетом, «Раздача Pro» для подключения нескольких устройств, «Моё имя сети», «Облако Билайн» на 250 ГБ и «Книги Билайн» с доступом к каталогу электронных и аудиокниг.

Подключить можно как один сервис, так и несколько сразу. Предложение распространяется на клиентов с предоплатной системой расчетов независимо от тарифа. После окончания пробного периода услуги отключаются автоматически, при желании их можно продлить.

Для абонентов, которые уже платят за четыре или более сервиса из акции, оператор предусмотрел бонус в размере 300 рублей — их можно использовать для оплаты услуг связи.

День сотовой независимости «Билайн» отмечает второй год подряд 2 октября. Праздничная акция действует только в течение недели.