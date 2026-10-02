Exynos возвращается в большую игру: Samsung Exynos 2700 запущена в массовое производство, она обходит Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в тесте Geekbench 6

По данным инсайдеров, Exynos 2700 будет использоваться в линейке Galaxy S27 (и даже, возможно, в Galaxy S27 Ultra)

Samsung начала массовое производство флагманских однокристальных систем Exynos 2700 для будущих флагманов линейки galaxy S27. Об этом сообщил известный инсайдер Ice Universe. По данным информатора, первоначальный объем выпуска оказался примерно на 10% выше, чем у нынешней Exynos 2600.

Exynos 2700 производится по усовершенствованному 2-нанометровому техпроцессу Samsung SF2P. Предыдущее поколение использовало технологию SF2. Переход на обновленный техпроцесс должен повысить производительность чипа и улучшить его энергоэффективность.

Согласно предварительным данным, в многопоточном тесте Geekbench 6 Exynos 2700 примерно на 9,5% опережает Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Уверенность Samsung в новой SoC может привести к расширению ее применения в будущей серии Galaxy S27. По данным источника, Exynos 2700 даже рассматривается для флагманского Galaxy S27 Ultra, хотя окончательное решение пока не принято. Использование собственного чипа потенциально может оказаться для компании выгоднее закупки флагманских решений Qualcomm. При этом предполагается, что версии Galaxy S27 для США и Китая по-прежнему будут оснащаться SoC Qualcomm.

Официально Samsung Exynos 2700 пока не представила. Ожидается, что компания раскроет подробности о новой флагманской платформе ближе к концу 2026 года. Ну а премьера линейки Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года.