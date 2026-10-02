Xiaomi представила умные весы за 22 доллара с USB-C, анализом 25 показателей и памятью на 36 человек — они работают 150 дней на одной зарядке

Xiaomi представила в Китае умные весы Mijia Body Fat Scale 4 Pro. Это первые весы с функцией анализа состава тела в линейке Mijia со встроенным аккумулятором: вместо обычных сменных батареек используется литиевая батарея, которую можно заряжать через USB-C.

Весы получили платформу размером 300 × 300 мм из закаленного стекла с проводящим ITO-покрытием по всей поверхности. Поэтому пользователю не нужно ставить ноги точно на отдельные металлические электроды. Производитель заявляет поддержку размеров обуви до европейского 48-го.

Mijia Body Fat Scale 4 Pro измеряют массу от 0,1 до 150 кг с шагом 50 г. Помимо обычного взвешивания предусмотрены отдельные режимы для небольших предметов и младенцев. Весы также умеют измерять частоту сердечных сокращений.

После подключения к мобильному приложению устройство формирует отчет по 25 параметрам состава тела. В частности, система оценивает уровень висцерального жира и другие показатели, которые позволяют отслеживать изменения состава тела. Xiaomi отмечает, что эти данные носят информационный характер и не заменяют медицинскую диагностику.

Часть показателей можно посмотреть непосредственно на дисплее весов. Новая функция отображения тенденций позволяет сравнить текущий результат с предыдущими измерениями, не открывая приложение на смартфоне.

Весы поддерживают до 36 пользовательских профилей, включая режим анализа состава тела для подростков. Кроме того, для домашних животных можно создавать отдельные профили и отслеживать изменение их массы.

Главным аппаратным нововведением стал встроенный аккумулятор емкостью 450 мА·ч с зарядкой через USB-C. По заявлению Xiaomi, при трех измерениях в день одной зарядки должно хватать примерно на 150 суток.

Габариты Mijia Body Fat Scale 4 Pro составляют 300 × 300 × 25,5 мм, масса — около 1,6 кг. Для работы мобильного приложения требуется смартфон на Android 8 или более новой версии либо iPhone с iOS 12 и выше.

Xiaomi уже открыла предварительные заказы на Mijia Body Fat Scale 4 Pro в Китае через JD.com. Стоимость новинки составляет 22 доллара.