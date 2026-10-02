Уже скоро Lada Azimut станет мощнее: в 2027 году кроссовер получит турбомотор — в связке с классическим «автоматом»

АвтоВАЗ планирует расширить гамму силовых установок кроссовера Lada Azimut. В 2027 году модель должна получить 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. в сочетании с классической гидромеханической автоматической коробкой передач. Еще через год ожидается появление гибридной версии.

О планах компании представитель АвтоВАЗа рассказал во время презентации Azimut премьер-министру России Михаилу Мишустину на выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске.

На первом этапе Lada Azimut будет предлагаться с атмосферными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. В зависимости от версии будут доступны шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор. В основе кроссовера лежит модернизированная платформа Lada Vesta.

Турбированная версия должна появиться в 2027 году. Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщал, что речь идет о 150-сильном двигателе и гидромеханическом «автомате». Перед запуском серийного производства прототипы с такой силовой установкой должны пройти испытания и доводку, после чего компания оценит перспективы модификации на рынке.

А в 2028 году АвтоВАЗ планирует расширить линейку еще и за счет гибридной версии. Прототип такого Azimut уже испытывал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Бензиновый Lada Azimut должен поступить в продажу до конца 2026 года. Производство кроссовера на предприятии «АвтоВАЗа» в Тольятти началось 25 сентября.