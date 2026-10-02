«Важный шаг к технологическому суверенитету». В России появилась официально отечественная компьютерная мышь

Компьютерная мышь производства российской компании ICL включена в реестр промышленной продукции Минпромторга. Это означает, что устройство соответствует установленным требованиям к локализации и может учитываться как отечественная продукция при соответствующих государственных и корпоративных закупках.

ICL разработала проводную оптическую мышь, предназначенную прежде всего для массового оснащения рабочих мест. Устройство получило пластиковый корпус и симметричную конструкцию, поэтому пользоваться им могут как правши, так и левши.

Производитель заявляет о высокой точности позиционирования и использовании износостойких переключателей. Основными потенциальными заказчиками ICL называет государственные организации, корпоративных клиентов и образовательные учреждения.

«Включение нашей мыши в реестр Минпромторга — важный шаг к технологическому суверенитету в сегменте офисной периферии», — сказал Ильдар Вагизов, коммерческий директор ICL Техно

Продажи новой мыши должны начаться в четвертом квартале 2026 года. Стоимость устройства пока не раскрывается. Ранее ICL внесла в реестр Минпромторга компьютерную клавиатуру. Таким образом, компания сможет предложить заказчикам комплект из российской клавиатуры и мыши.