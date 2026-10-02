Новая функция GeForce RTX 4090 — саморазборка: у видеокарты GeForce RTX 4090 Founders Edition отвалился кусок радиатора почти сразу после того, как закончилась гарантия

Три года видеокарта честно отработала, а дальше…

Владелец GeForce RTX 4090 Founders Edition столкнулся с необычной поломкой системы охлаждения: от основного радиатора видеокарты отделилась небольшая секция с ребрами. Фотографиями поврежденного флагмана Nvidia пользователь с ником Maker_753 поделился на форуме Reddit.

Речь идет не обо всем радиаторе: от основной конструкции отсоединилась небольшая секция, расположенная рядом с разъемом питания. Остальная часть системы охлаждения Founders Edition сохранила целостность.

По словам владельца, видеокарта не падала и не подвергалась другим механическим воздействиям. Он также не обнаружил видимых признаков, которые могли бы объяснить внезапное разрушение соединения.

Интересно, что видеокарта была куплена в августе 2023 года, а неисправность появилась вскоре после окончания трехлетней гарантии Nvidia.

Владелец рассматривал возможность самостоятельно закрепить отделившуюся секцию с помощью термостойкого состава. Однако специалисты по ремонту видеокарт рекомендовали обратиться в сервис. В итоге пользователь решил пока не ремонтировать видеокарту.

Предположительно, отделившаяся секция была соединена с тепловыми трубками пайкой. Одним из возможных объяснений специалисты считают многократные циклы нагрева и охлаждения, которые со временем могли ослабить соединение. Впрочем, точная причина повреждения пока не установлена.

Отделившаяся часть имеет сравнительно небольшую площадь, поэтому ее потеря, вероятно, не должна существенно повлиять на охлаждение самого графического процессора. При этом секция расположена рядом с разъемом питания, поэтому ее влияние на температурный режим этой области полностью исключать нельзя.

Пока случай выглядит единичным. О массовых проблемах с радиаторами GeForce RTX 4090 Founders Edition сообщений не поступало.