Заводы Toyota и Honda приостановили работу — на них выпускают Toyota Hilux и Camry, а также Honda CR-V и Accord

Toyota и Honda временно приостановили производство автомобилей на нескольких предприятиях в Таиланде из-за масштабных наводнений, нарушивших поставки комплектующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Nation.

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Honda остановила работу заводов в провинциях Прачинбури и Аюттхая с 2 по 6 октября 2026 года. По словам главы тайского подразделения компании Кодзи Иванами, поставщики не смогли вовремя доставить необходимые для производства детали из-за затоплений в нескольких районах. С аналогичной проблемой столкнулась Toyota. Тайское подразделение компании приостановило работу трех сборочных площадок в провинциях Самутпракан и Чаченгсау. Производство также остановлено на предприятии Toyota Auto Works. В Toyota отметили, что компания ищет альтернативные маршруты доставки компонентов, чтобы возобновить работу заводов.

Honda выпускает в Таиланде широкий спектр автомобилей, в их числе популярные Accord, HR-V, CR-V и Civic. Что касается Toyota, то в Таиланде налажен выпуск моделей Hilux, Yaris Cross, Corolla, Camry.

Наводнения уже нанесли заметный ущерб автомобильной промышленности и связанным с ней отраслям Таиланда. По оценке Федерации промышленности страны, потери из-за перебоев в цепочках поставок достигли 1,018 млрд бат — около $30 млн.

Причиной стихийного бедствия стали продолжительные сезонные муссонные дожди. Наводнения затронули более 2,6 млн жителей Таиланда, 40 человек погибли.

Сильнее всего пострадал в том числе Бангкок, где 26 сентября был введен режим бедствия.