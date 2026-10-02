20 000 мАч, 45 Вт и целых два встроенных кабеля USB-C — всего 40 долларов. Представлен мобильный аккумулятор Ugreen P7

Ugreen выпустила в Китае новый внешний аккумулятор P7 (PB792) с батареей емкостью 20 000 мА·ч (74 Вт·ч). Одной из главных особенностей модели стали сразу два встроенных кабеля USB-C.

Всего для подключения устройств предусмотрено четыре варианта: два USB-C, один USB-A и два встроенных кабеля. Один из них представляет собой короткий 13-сантиметровый USB-C, он способен передавать мощность до 45 Вт. Второй кабель также использует USB-C, но выполнен в виде выдвижного провода длиной 70 см. Его максимальная мощность составляет тоже 45 Вт.

Кроме встроенных проводов, на корпусе расположены полноценный USB-C с поддержкой мощности до 45 Вт и USB-A, рассчитанный на зарядку мощностью до 22,5 Вт.

Для контроля заряда Ugreen оснастила пауэрбанк цветным дисплеем — на нем отображается информация о состоянии аккумулятора и текущем процессе зарядки.

74 Вт·ч — это меньше распространенного ограничения в 100 Вт·ч для перевозки внешних аккумуляторов в ручной клади в самолетах, однако конкретные правила зависят от авиакомпании и страны.

Габариты Ugreen P7 составляют 136 × 74 × 31 мм, масса — 447,2 г. Производитель предоставляет на устройство двухлетнюю гарантию. Стоимость новинки в Китае составляет 40 долларов.