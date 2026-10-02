Полностью китайский от мыслей до движений: в КНР представлен полностью отечественный робот, который не теряет управление даже после заражения вирусом

Китай построил технологический фундамент для роботов без зависимости от зарубежных решений

В Китае представили робота с воплощенным искусственным интеллектом (embodied AI), электронная архитектура которого, по утверждению разработчиков, полностью создана внутри страны. Презентация прошла в городе Ичан провинции Хубэй.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Разработчики называют машину первым в мире роботом с полностью китайской электронной архитектурой. Речь идет не только о китайских комплектующих, но и о базовой системе, которая связывает решения искусственного интеллекта с физическими действиями робота.

В эту систему входят операционная система, вычислительные чипы, сетевые компоненты, программное обеспечение и системы управления. Она превращает решения ИИ в конкретные команды для двигателей, приводов и других механизмов робота.

По словам представителей проекта, такая система нужна для того, чтобы робот мог безопасно выполнять решения ИИ. Разработчики разделили вычисления искусственного интеллекта и непосредственное управление машиной, но сохранили между ними связь. Это должно повысить надежность и снизить риск отказов.

Во время испытаний робота намеренно помещали в нештатные ситуации. В частности, проверялись повреждения суставов и приводов, кибератаки и заражение вредоносным программным обеспечением.

По утверждению разработчиков, робот продолжал безопасно работать даже при таких проблемах. Система способна быстро обнаруживать неисправности, изолировать поврежденные компоненты и не допускать опасных действий машины.

Такая защита особенно важна для человекоподобных роботов, которые в будущем должны работать непосредственно рядом с людьми. Отказ привода или потеря управления в таком случае могут привести не просто к остановке машины, но и к травмам.

При этом подробные характеристики робота пока не раскрываются.

Проект является частью более широкой стратегии Китая по развитию собственной робототехники. Китайские разработчики стремятся контролировать не только отдельные компоненты роботов, но и всю базовую программно-аппаратную систему, которая связывает искусственный интеллект с физическими действиями машины.