2150 евро за Samsung: Galaxy S26 Ultra серьезно подорожал в Европе

Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus тоже прибавили, а вот стоимость Galaxy S26 FE осталась на прежнем уровне

Обычно примерно через полгода после выхода смартфоны дешевеют, но Galaxy S26 Ultra в версии с 1 ТБ подорожал на 230 евро

Samsung повысила официальные цены на смартфоны серии Galaxy S26 в Европе. Вместо обычного снижения стоимости спустя несколько месяцев после выхода все три флагмана — Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra — стали дороже.

Базовый Galaxy S26 с 256 ГБ памяти теперь стоит 1100 евро вместо прежних 1000 евро. Версия с 512 ГБ памяти подорожала с 1200 до 1300 евро.

Galaxy S26+ также прибавил 100 евро: цена модели с 256 ГБ памяти увеличилась до 1350 евро, версии с 512 ГБ памяти — до 1550 евро.

Сильнее всего цены выросли на Galaxy S26 Ultra: цена версии с 1 ТБ памяти выросла сразу на 230 евро — с 1920 до 2150 евро.

После пересмотра цен Galaxy S26 стал заметно дороже прошлогодней серии. На старте Galaxy S25 с 256 ГБ стоил 960 евро, S25+ — 1170 евро, а S25 Ultra — 1470 евро.

Интересно, что повышение не затронуло Galaxy S26 FE.