Крупнейшие операторы США объединяются, чтобы победить «мертвые зоны» в мобильной связи с помощью спутников

AT&T, T-Mobile и Verizon договорились создать совместное предприятие для улучшения мобильного покрытия с помощью спутниковых технологий. В первую очередь компании хотят решить проблему связи в удаленных и сельских районах, где наземные сети работают нестабильно или вообще отсутствуют.

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На первом этапе спутники планируется использовать для оценки качества существующего покрытия. Операторы хотят точнее находить «мертвые зоны» на картах и определять места, где пользователи фактически остаются без надежной мобильной связи.

В дальнейшем эти данные могут помочь расширять и улучшать сети там, где это будет технически и экономически оправданно. Операторы рассчитывают таким образом улучшить связь в малонаселенных районах и повысить ее надежность во время стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Компании также рассматривают возможность совместного использования некоторых инфраструктурных ресурсов. В AT&T считают, что это поможет эффективнее использовать радиочастотный спектр и привлечь дополнительные инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру.

Пока проект находится на ранней стадии. Операторы достигли принципиального соглашения, но окончательные условия создания совместного предприятия еще не определены. Компании не раскрывают, какие именно спутниковые технологии будут использоваться, где начнутся работы и смогут ли пользователи в будущем подключать обычные смартфоны непосредственно к спутникам. Неизвестно также, как будет устроено совместное предприятие и какие услуги оно сможет предоставлять.