Илон Маск берется за науку: миллиардер предлагает «расширить апертуру физических исследований»

Илон Маск предложил использовать Starship для создания гораздо более крупных космических телескопов и даже строительства обсерваторий на Луне. По его мнению, возможности нового корабля могут заметно изменить подход к астрономическим миссиям.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Маск считает, что Starship позволит «расширить апертуру физических исследований», доставляя на орбиту крупные телескопы. В перспективе, по его словам, такие обсерватории можно будет строить непосредственно на поверхности Луны.

Одним из главных преимуществ Starship должна стать высокая грузоподъемность. SpaceX рассчитывает, что многоразовая система сможет выводить на орбиту более 100 тонн груза. Диаметр корпуса около 9 метров также дает значительно больше места для научного оборудования.

Большие размеры особенно важны при создании космических телескопов. Например, главное зеркало телескопа James Webb имеет диаметр 6,5 метра и не помещалось под обтекателем ракеты Ariane 5 в развернутом виде. Поэтому его пришлось разделить на 18 сегментов, которые складывались при запуске и разворачивались уже в космосе.

Более вместительный Starship потенциально позволит создавать телескопы с еще большими зеркалами и уменьшить количество подобных конструктивных ограничений. Чем больше зеркало, тем больше света оно собирает, а значит, тем более тусклые и далекие объекты может наблюдать телескоп.

Маск также предложил использовать для астрономии поверхность Луны. Особенно интересна ее обратная сторона, которая защищена от значительной части радиопомех с Земли.

NASA ранее рассматривало концепцию Lunar Crater Radio Telescope — гигантского радиотелескопа внутри лунного кратера. Его сетчатый отражатель мог бы работать на частотах ниже 30 МГц, которые с Земли практически недоступны из-за влияния ионосферы. Такой телескоп позволил бы изучать раннюю Вселенную, в том числе период до появления первых звезд и галактик.