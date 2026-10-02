«Игромир» Яндекса запустил сезонный пропуск: Steam без комиссии и бесплатные часы в облаке

С 1 октября 2026 года пользователи «Игромира» могут оформить сезонный пропуск стоимостью 99 рублей в месяц. Он действует три месяца и включает несколько преимуществ: пополнение Steam без комиссии на сумму до 3500 рублей в месяц, три бесплатных часа облачного гейминга и скидку 5% на игры из магазина сервиса.

Оформить пропуск можно до 14 января. Его запуск приурочен к двум крупным игровым распродажам — осенней, которая проходит с 1 по 8 октября, и зимней, запланированной на 17 декабря — 4 января. Для подключивших подписку в октябре лимиты на пополнение Steam и бонусные часы обновятся ещё дважды.

В магазине «Игромира» также доступны пополнения аккаунтов Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo и Battle.net. Подписчики «Яндекс Плюса» получают 3% кешбэка и могут обменивать накопленные баллы на дополнительные минуты облачного гейминга.

Облачный сервис работает с играми из библиотек Steam, Epic Games и «Леста Игр». Пользователям доступны более 250 проектов, включая новые и ожидаемые релизы. Играть можно через браузер или приложение «Кинопоиска» на телевизорах с YaOS и Android TV.