Неубиваемый компактный смартфон с экраном 6,1 дюйма и пятью годами обновлений. Представлен Kyocera Digno BX4

Аппарат на Dimensity 6400 получил 8 ГБ ОЗУ и защиту по MIL-STD-810H

Kyocera в конце октября начнет продажи в Японии корпоративного смартфона Digno BX4 через оператора SoftBank.

Модель ориентирована на длительную эксплуатацию и получит до четырех крупных обновлений Android, а также пять лет обновлений системы безопасности. Смартфон сертифицирован по программе Google Android Enterprise Recommended, предъявляющей требования к безопасности и управлению корпоративными устройствами.

Источник изображения: ithome // Kyocera

Digno BX4 оснащен 6,1-дюймовым IPS LCD с разрешением HD+, фронтальной камерой на 8 Мп и основной камерой на 50 Мп. Аппарат построен на однокристальной системе MediaTek Dimensity 6400, располагает 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а питание обеспечивает аккумулятор емкостью 4500 мА•ч с поддержкой 33-ваттной зарядки. Габариты смартфона составляют около 74 × 156 × 9,9 мм, масса — примерно 185 г.

Для корпоративного применения предусмотрена функция записи разговоров продолжительностью до 60 минут с возможностью хранения до 100 записей. Экран поддерживает управление мокрыми пальцами и в перчатках. Также доступны сканер отпечатков пальцев, распознавание лица, разъем для наушников и NFC с поддержкой FeliCa. Корпус защищен от воды и пыли, а соответствие стандарту MIL-STD-810H обеспечивает устойчивость к механическим воздействиям.