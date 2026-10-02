День без смартфона — уже испытание: россияне рассказали, сколько готовы продержаться

Почти половина россиян — 46% — готовы отказаться от смартфона лишь на несколько дней, а 31% смогли бы провести без него сутки. Еще 4% признались, что не выдержали бы даже нескольких часов. Такие результаты получили RuStore и «Наука Mail» в совместном исследовании о привычках пользователей мобильных устройств.

Если человек случайно оставит смартфон дома, 55% респондентов вернутся за ним, а 45% продолжат день без устройства. Главной проблемой для 38% станет невозможность связаться с близкими. Еще 15% будут переживать из-за рабочих или учебных задач, а 14% — из-за риска пропустить важный звонок или сообщение.

Самыми необходимыми возможностями смартфона участники назвали звонки и сообщения — их отсутствие сильнее всего беспокоило бы 41% опрошенных. Банковские приложения и мессенджеры набрали по 9%, рабочая почта и другие приложения — 5%.

Легче всего россиянам отказаться от смартфона дома в выходной (28%), на природе (24%) или во время встреч с близкими (17%). При этом 63% специально устраивают или готовы устраивать перерывы от использования устройства.