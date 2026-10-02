На 75% дешевле: SpaceX снизила цену Starlink Mini до рекордных $149 в США
Компактный комплект подешевел на 75% относительно стартовой цены, а тарифы Roam начинаются от $55 в месяц
SpaceX установила новую минимальную цену на комплект спутникового интернета Starlink Mini в США.
Устройство теперь можно приобрести за $149, причем при оплате в рассрочку на 12 месяцев стоимость составляет $12,41 в месяц. Новая цена на 25% ниже прежних $199 и на 75% меньше первоначальной стоимости комплекта, которая составляла $599.
Для мобильного использования Starlink Mini доступны три тарифа Roam: 100 ГБ за $55 в месяц, 300 ГБ за $80 и безлимитный вариант за $175 в месяц. Комплект рассчитан на получение высокоскоростного доступа в интернет в поездках и других местах, где отсутствует наземная инфраструктура.
По заявлению SpaceX, Starlink Mini способен обеспечивать скорость загрузки данных свыше 300 Мбит/с.
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