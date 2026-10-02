iPhone Duo ещё не вышел, а Apple уже анонсировала: те, кого будет раздражать складка, смогут заменить защитный слой экрана, недорого

Владельцы с AppleCare+ в США смогут заменить нанотекстурное покрытие за $20

Вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения Кейт Бержерон подтвердила возможность замены защитного покрытия внутреннего экрана складного iPhone Duo.

Нанотекстурный слой размещен поверх 7,6-дюймового гибкого OLED-дисплея и помогает уменьшить блики, отражения и визуально скрыть складку в центральной части панели.

По словам Бержерон, Apple уделила значительное внимание долговечности покрытия, однако со временем складка может стать более заметной, после чего пользователь сможет заменить защитный слой. Для клиентов с AppleCare+ в США такая процедура стоит $20.

Внутренний экран Super Retina XDR имеет разрешение 1878 × 2670 пикселей и плотность 430 пикселей на дюйм. Внешняя панель получила диагональ 5,4 дюйма, разрешение 1398 × 2034 пикселей и плотность 460 пикселей на дюйм. Оба дисплея поддерживают адаптивную частоту обновления ProMotion до 120 Гц, постоянно включенный режим, HDR, True Tone и цветовой охват P3. Контрастность заявлена на уровне 2 000 000:1, типичная яркость составляет 1000 нит, а пиковая уличная — 3000 нит.

Корпус iPhone Duo выполнен из титана, а передняя и задняя панели изготовлены из Ceramic Shield. Толщина устройства составляет 5,2 мм в разложенном состоянии и 11,3 мм в сложенном, масса — 254 г. Смартфон выпускается в двух вариантах оформления — «Ночное небо» и «Звездный белый».