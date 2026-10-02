Без лития и батарей: в Китае запустили уникальный гигантский «пауэрбанк» на 100 МВт

В Китае подключили к энергосистеме первую в стране систему хранения энергии на сжатом углекислом газе мощностью 100 МВт. Комплекс China Huadian Xinjiang Mulei построили в пустынной местности Синьцзяна. Он предназначен для накопления лишней электроэнергии и поддержания стабильности энергосети.

Система работает по принципу огромного аккумулятора. Когда потребление электроэнергии снижается, установка использует избыток энергии для зарядки. Во время пикового спроса накопленная энергия возвращается в сеть. На запуск системы требуется всего несколько минут.

Комплекс способен непрерывно вырабатывать электричество более шести часов. По заявленным расчетам, за определенный период он сможет накапливать до 290 млн кВт·ч электроэнергии в часы низкого спроса и возвращать в сеть около 180 млн кВт·ч во время пиковых нагрузок.

В отличие от обычных накопителей, здесь не используются литий-ионные аккумуляторы. Энергию хранят с помощью замкнутого цикла с углекислым газом. Комплекс включает пять газовых хранилищ, 141 модуль хранения жидкости и 97 модулей для накопления тепла.

Во время зарядки электричество приводит в действие компрессоры, которые сжимают CO₂. При этом выделяется тепло, которое система сохраняет отдельно. Затем углекислый газ переводится в жидкое состояние и хранится до момента, когда электричество снова понадобится сети.

При разрядке жидкий CO₂ испаряется и нагревается накопленным теплом. Получившийся горячий газ под высоким давлением вращает турбину, соединенную с генератором. После этого углекислый газ возвращается в систему и используется снова.

Одним из преимуществ технологии разработчики называют возможность размещать такие установки без особых геологических условий. Для некоторых других крупных систем хранения нужны подземные полости или подходящий рельеф, а накопитель на CO₂ можно строить в самых разных местах.

Китайские разработчики также заявляют о высокой надежности системы, сравнительно невысоких требованиях к температуре и давлению и потенциально низкой стоимости хранения энергии. По их словам, основные технологии проектирования и производства комплекса разработаны внутри страны.