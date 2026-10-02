3,7-дюймовый цветной экран и защита для iPhone 17 Pro и iPhone 18 Pro. Представлен чехол Ugreen Magic Ink Case 8.0

Magic Ink Case 8.0 получил шестицветный дисплей, который обновляет изображения через NFC и не требует собственной батареи

Ugreen представила чехол Magic Ink Case 8.0 для iPhone 17 Pro и iPhone 18 Pro с необычным дополнительным экраном на задней панели.

3,7-дюймовый дисплей построен на технологии E Ink Spectra 6 и способен отображать шесть цветов, включая синий и зеленый. Это дает на 50% больше цветовых переходов по сравнению с четырехцветными E Ink-дисплеями. Статичное изображение остается на экране без постоянного энергопотребления и хорошо различимо при ярком освещении.

Источник изображения: mydrivers // Ugreen

Для загрузки фотографий используется приложение UGREEN Smart Connect и технология NFC. Пользователь может сделать снимок или выбрать изображение из галереи, после чего передать его на экран чехла со смартфона. Передача занимает около 20 секунд, еще примерно столько же требуется для обновления изображения. В приложении также доступна библиотека готовых картинок, включая аниме-иллюстрации, изображения для концертов и варианты оформления визитных карточек. Во время передачи экран получает необходимую энергию непосредственно от смартфона по NFC, поэтому чехлу не нужны аккумулятор и отдельная зарядка.

Источник изображения: mydrivers // Ugreen

Конструкция оснащена четырехугловыми воздушными амортизаторами, а экран и блок камер защищены выступающими рамками: примерно на 1 мм и 0,7 мм соответственно. NFC-антенну можно отключить отдельной кнопкой, не затрагивая работу бесконтактной оплаты и других NFC-функций iPhone. Также предусмотрена металлическая кнопка камеры с сенсорным стеклянным покрытием и проводящим медным слоем.

Начальная цена Magic Ink Case 8.0 составляет 278,8 юаня или около 40 долларов.