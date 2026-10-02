Blu-ray ещё жив: представлен новый 4K-плеер с Dolby Vision — всего за $345

Без Wi-Fi, но с поддержкой воспроизведения контента с USB

Австралийская компания Laser представила новый проигрыватель оптических дисков BLU-BD4K-384. Новинка примечательна тем, что выходит на фактически замерший рынок доступных 4K Blu-ray-плееров, от которого многие крупные производители домашней электроники в последние годы отошли.

Laser BLU-BD4K-384 оценили в $345. Проигрыватель поддерживает диски 4K Ultra HD Blu-ray, а также форматы HDR10 и Dolby Vision.

Еще одной особенностью стал дисплей на передней панели, показывающий информацию о воспроизведении, включая прошедшее время в часах, минутах и секундах. Подобные экраны стали встречаться все реже даже в специализированных проигрывателях.

При этом физических органов управления всего три, поэтому для полноценного использования устройства потребуется пульт дистанционного управления.

Интересной особенностью является поддержка дисков без региональных ограничений. То есть проигрыватель способен игнорировать региональные коды DVD и обычных Blu-ray.

Большинство дисков 4K Ultra HD Blu-ray и так не имеют региональной защиты, поскольку стандарт изначально не предусматривает традиционного разделения на регионы. Тем не менее, для DVD и обычных Blu-ray это все еще актуально.

BLU-BD4K-384 также совместим с более старыми форматами оптических дисков и способен воспроизводить видео с USB-накопителей через порт USB-A.

Полные характеристики устройства пока не опубликованы. В частности, производитель еще не показал заднюю панель проигрывателя.

Продажи Laser BLU-BD4K-384 в Австралии должны начаться 30 ноября 2026 года. Производитель предоставит трехлетнюю гарантию. О планах поставлять устройство за пределы Австралии пока не сообщается.