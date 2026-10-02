GeForce RTX 5070 неожиданно стала самой популярной видеокартой Steam. Но это может быть ошибкой

Компания Valve обновила свою статистику оборудования Steam, и там произошли весьма существенные изменения. Впервые за многие годы самой популярной видеокартой платформы стала карта 70-го класса. В данном случае это RTX 5070.

В последний раз карта такого уровня лидировала 10 лет назад, и это была GTX 970. GeForce RTX 5070 прыгнула на первое место сразу с третьего, добавив за месяц 2,46 процентного пункта к своей доле. Сейчас она занимает 6,35%, что тоже намного выше среднего значения для лидера статистики Steam.

Однако сразу стоит оговорить, что это может быть ошибкой. Обычно столь существенные скачки для нескольких карт являются следствием каких-то процессов, которые Valve учитывает, внося коррекцию в следующем месяце. Нередко это связано с китайскими игровыми клубами. Так что, возможно, уже через месяц GeForce RTX 5070 опустится ниже в рейтинге.

На возможность ошибки указывают и существенные приросты у GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5060 Ti, которые теперь занимают соответственно второе и третье место. GeForce RTX 3060, которая очень долго, пусть и с небольшими перерывами, оставалась лидером, сейчас опустилась сразу на пятое место.

Что касается остальной части статистики, теперь 32 ГБ ОЗУ стали самым распространённым вариантом. Столько имеется в 42,22% компьютеров сервиса.

В процессорной гонке AMD продолжает догонять Intel. Доли компаний соответственно составляют 47,41% и 52,29%. В ближайшие месяцы, вероятно, нас ждёт смена лидера.