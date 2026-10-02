Там «всегда солнечно». SpaceX и Tesla собираются производить 200 ГВт солнечной энергии в год в космосе

Илон Маск говорит, что SpaceX и Tesla стремятся производить 200 гигаватт солнечной энергии в год в космосе , где «всегда солнечно».

В космосе вы получите даже более высокую мощность солнечной энергии, тогда как на Земле вы получите где-то от одной пятой до одной восьмой от выработки солнечной энергии, и вам понадобятся огромные батареи. Илон Маск

Он говорит, что США должны значительно увеличить производство электроэнергии, чтобы конкурировать с Китаем, который, по его словам, производит примерно в три раза больше электроэнергии, чем Америка.

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Он также считает , что каждый 1% увеличения потребления электроэнергии в США приведет примерно к 1 % увеличению ВВП.

Необходимо масштабировать производство энергии; необходимо масштабировать производство микросхем. Я думаю, мы побеждаем в программном обеспечении, во всём, что связано с интеллектуальной или цифровой сферой. Но в долгосрочной перспективе нам нужно иметь возможность производить достаточно энергии , чтобы конкурировать — я думаю , что главным конкурентом будет Китай. Илон Маск

Напомним, Илон Маск заявил, что каждый аппарат AI1 новой спутниковой группировки SpaceX под названием Star Mind будет оснащён солнечными батареями мощностью свыше 250 кВт. По его оценке, это примерно на 20% больше, чем вырабатывает Международная космическая станция.