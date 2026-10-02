Новейший УАЗ «Патриот X» с дизелем уже предлагают дилеры: цена достигает 3 млн рублей

Официальные продажи внедорожника должны начаться до конца года, а официальная стоимость модели пока не объявлена

Дилеры УАЗа начали размещать объявления о продаже обновленного внедорожника «Патриот X» с дизельным двигателем.

В Южно-Сахалинске автомобиль под заказ оценивают в 2,93 млн рублей, а в Хабаровске стоимость предложения достигает 3 млн рублей. При этом завод пока официально не раскрыл цены на новую версию, серийные продажи которой ожидаются до конца 2026 года.

Обновленная модель будет называться «Патриот X». УАЗ уже получил одобрение типа транспортного средства на автомобиль с бензиновым двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Помимо этой версии, внедорожник получит новый 2-литровый дизельный двигатель мощностью 136 л.с., который также будет работать в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой.

Внутри появились новое рулевое колесо, шайба — селектор электронного управления раздаточной коробкой и несколько USB-портов, в том числе USB-C. Autonews

Окончательная стоимость «Патриота X» с разными силовыми установками должна стать известна ближе к началу продаж. Ранее руководство предприятия также сообщало о рассмотрении вариантов дальнейшего обновления других моделей марки, включая «Буханку».