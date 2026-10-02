Новейший УАЗ «Патриот X» с дизелем уже предлагают дилеры: цена достигает 3 млн рублей

Официальные продажи внедорожника должны начаться до конца года, а официальная стоимость модели пока не объявлена

Авто и транспортУАЗ

Дилеры УАЗа начали размещать объявления о продаже обновленного внедорожника «Патриот X» с дизельным двигателем.

В Южно-Сахалинске автомобиль под заказ оценивают в 2,93 млн рублей, а в Хабаровске стоимость предложения достигает 3 млн рублей. При этом завод пока официально не раскрыл цены на новую версию, серийные продажи которой ожидаются до конца 2026 года.

Новейший УАЗ «Патриот X» с дизелем уже предлагают дилеры: цена достигает 3 млн рублей
Источник изображения: autonews

Обновленная модель будет называться «Патриот X». УАЗ уже получил одобрение типа транспортного средства на автомобиль с бензиновым двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Помимо этой версии, внедорожник получит новый 2-литровый дизельный двигатель мощностью 136 л.с., который также будет работать в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой.

Внутри появились новое рулевое колесо, шайба — селектор электронного управления раздаточной коробкой и несколько USB-портов, в том числе USB-C.  
Autonews

Окончательная стоимость «Патриота X» с разными силовыми установками должна стать известна ближе к началу продаж. Ранее руководство предприятия также сообщало о рассмотрении вариантов дальнейшего обновления других моделей марки, включая «Буханку».

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