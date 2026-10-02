SpaceX впервые запустила три ракеты вместе с Falcon Heavy за несколько часов

1 октября SpaceX впервые вывела в космос три ракеты семейства Falcon, включая тройную Falcon Heavy, с трёх площадок на обоих побережьях США.

Первым с площадки SLC-40 на мысе Канаверал стартовал Falcon 9 с пилотируемым кораблём Crew Dragon миссии Crew-13. На борту — астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Делейни, канадский астронавт Джошуа Кутрик и космонавт «Роскосмоса» Сергей Тетерятников. Первая ступень (B1101, третий полёт) села на посадочную площадку LZ-40. Dragon самостоятельно пристыковался к МКС в тот же день около 19:05 ET — один из самых быстрых переходов от старта до стыковки в истории станции.

Следом с SLC-4E на базе Ванденберг в Калифорнии стартовала Falcon 9 миссии Transporter-18. Ракета вывела на орбиту 130 полезных нагрузок: первый спутник Киргизии, микроспутники и орбитальные буксиры, в том числе прототип спутника Google для проекта Suncatcher и сервисный аппарат Otter компании Starfish Space. Ступень совершила 25-й полёт и вернулась на LZ-4.

Ночью с площадки LC-39A в Космическом центре Кеннеди стартовал Falcon Heavy с секретной миссией NROL-97 для Национального разведывательного управления США и Космических сил. Это первый пуск NRO на Falcon Heavy после серии полётов на Falcon 9. Боковые ускорители отделились и пошли на посадку на LZ-1 и LZ-2; центральное ядро не возвращали.