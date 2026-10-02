Памяти катастрофически не хватает: Tesla урезала в 2-3 раза объем ОЗУ ради массового производства роботов Optimus

Илон Маск заявил, что Tesla сократила объем оперативной памяти, которая будет работать в связке с будущими чипами AI5 и AI6, предназначенных в том числе для человекоподобных роботов Optimus.

Мы уменьшили объем оперативной памяти вдвое для чипа Tesla AI5 (теперь 72 ГБ LP5) и втрое для AI6 (теперь 144 ГБ LP6). Это был единственный способ обеспечить достаточный объем для производства Optimus и значительно снизить себестоимость. Илон Маск

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По словам главы Tesla, уменьшение объема памяти, вероятно, окажет незначительное влияние на производительность Optimus. Он отметил, что при работе ИИ более серьезным ограничением может быть пропускная способность памяти, а не ее общий объем. При этом пропускную способность в новых конфигурациях, как утверждается, удалось сохранить на прежнем уровне.

Заявление стало ответом на оценку пользователя Dirty Tesla, предположившего, что одному гуманоидному роботу потребуется около 200 ГБ оперативной памяти. Он также сопоставил потенциальный выпуск 10 млрд роботов с мировым производством DRAM, которое, по его оценке, сейчас составляет около 45 млрд ГБ в год. Маск ранее заявлял, что в перспективе роботов может стать больше, чем людей.