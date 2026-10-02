«Лучшая игра в серии и лучшая работа The Coalition на сегодняшний день». Gears of War: E-Day получила 87 баллов на Metacritic

С игры Gears of War: E-Day сняли эмбарго на публикацию обзоров. На момент появления первых оценок рейтинг проекта на Metacritic достиг 87 баллов на основе 28 рецензий, причем все они имеют положительную тональность.

IGN поставил одиночной кампании 9/10, тогда как многопользовательский режим на момент публикации оценок еще не получил.

Некоторые издания оценили игру значительно выше среднего результата. DayOne выставило максимальные 100 баллов, отметив кампанию за динамичный и жестокий игровой процесс, новые механики, графику и звуковое оформление.

Источник изображения: Steam // The Coalition

Xbox Generación также поставило 100 баллов, назвав Gears of War: E-Day лучшей игрой в серии: «Gears of War: E-Day, на мой взгляд, лучшая игра в серии и лучшая работа The Coalition на сегодняшний день. В её кампании Маркус и Дом возвращаются, не полагаясь исключительно на ностальгию, а предлагая более мрачный и жестокий взгляд на истоки угрозы Саранчи»

Gamer Social Club присудил игре 95 баллов и выделил сюжет, атмосферу и сочетание кинематографичности с игровым процессом. Игру хвалят за кампанию и обновленный игровой процесс.

Первые рецензии сосредоточены преимущественно на одиночной части Gears of War: E-Day , а итоговая оценка может измениться после появления дополнительных обзоров и оценок многопользовательского режима.