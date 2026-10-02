Выброшенный Samsung Galaxy A90 5G за $30 превратили в мини-ПК, с Minecraft на 400+ FPS

Энтузиаст GameRig разобрал смартфон на компоненты и разместил его материнскую плату в напечатанном на 3D-принтере корпусе объемом всего 0,7 литра

Блогер GameRig превратил выброшенный Samsung Galaxy A90 5G в полноценный мини-ПК, потратив на исходный смартфон всего $30.

Аппарат с поврежденным экраном оснащен Snapdragon 855, изготовленным по 7-нм техпроцессу, и 6 ГБ оперативной памяти с накопителем на 128 ГБ. Основой проекта стал режим Samsung DeX, позволяющий подключать совместимые смартфоны Galaxy к монитору, клавиатуре и мыши для работы в настольном интерфейсе.

Во время переделки смартфон разобрали на материнскую плату, плату питания и аккумулятор, предварительно проверив его работоспособность. Для компонентов GameRig разработал компактный корпус и напечатал его на 3D-принтере. Внутри шасси объемом 0,7 литра разместились системная плата смартфона, аккумулятор, плата питания, штатная система охлаждения и USB-концентратор. Для управления устройством также добавили отдельную кнопку включения.

Получившийся мини-ПК способен запускать Minecraft с частотой более 400 кадров в секунду. При этом конструкция вызвала вопросы у пользователей из-за системы охлаждения: в корпусе отсутствуют вентиляционные отверстия, ограничивающие циркуляцию воздуха. Кроме того, критике подверглось размещение аккумулятора в тесном внутреннем пространстве. Некоторые пользователи предложили отказаться от встроенной батареи и использовать внешний источник питания.