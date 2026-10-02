Xiaomi создала титановый термос с регулировкой крепости и автоматическим разделением чая и воды

Xiaomi выпустила новый титановый термос объемом 500 мл, рассчитанный на заваривание чая в дороге. Его главная особенность — откидная конструкция, разделяющая воду и чайные листья.

Чтобы начать заваривание, достаточно перевернуть термос: вода поступает в отсек с чаем. Когда напиток достигает нужной крепости, корпус возвращают в вертикальное положение, после чего чай и вода снова разделяются, останавливая дальнейшее заваривание.

Корпус, фильтр и внутренняя часть крышки изготовлены из титана чистотой более 99%. Верхний съемный фильтр задерживает частицы чайных листьев и легко промывается. Чайный отсек выполнен из прозрачного Tritan без BPA, поэтому процесс заваривания можно контролировать визуально. Конструкция подходит не только для обычного чая, но и для цветочных и фруктовых напитков. При необходимости чайный отсек можно снять, превратив устройство в обычный термос для воды.

Термос использует вакуумную теплоизоляцию и, по заявлению производителя, способен сохранять температуру воды на уровне 45 °C спустя шесть часов. Модель выпускается в цветах «космический серый» и «лунный серебристый», а ее стоимость составляет 200 юаней.