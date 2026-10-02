Замена зеркалкам или маркетинг? Опубликованы реальные примеры работы внешней 1-дюймовой камеры для Huawei Mate 90 Pro

Huawei Ruiying Z10 оказался полноценной камерой с 1-дюймовым сенсором и зумом 24–240 мм

Хэ Ган из Huawei Terminal BG протестировал модульную камеру Ruiying Z10 и опубликовал в Weibo фотографии, сделанные в реальных условиях.

Устройство устанавливается на Mate 90 Pro Max Collector's Edition поворотом до характерного щелчка. В отличие от обычного внешнего телеконвертера, Ruiying Z10 представляет собой самостоятельную камеру с собственным 1-дюймовым сенсором, тогда как смартфон используется для кадрирования, обработки и сохранения снимков.

Модуль оснащен объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 24–240 мм и 10-кратным непрерывным оптическим зумом. Физическое фокусное кольцо позволяет менять увеличение непосредственно на объективе, а нужное значение также можно выбрать с экрана смартфона.

Такой диапазон охватывает широкоугольную съемку пейзажей и архитектуры, повседневные сюжеты и портреты, а на максимальном фокусном расстоянии позволяет снимать удаленные объекты без смены оптики.

Ruiying Z10 также поддерживает цветовые профили XMAGE, включая немецкий стиль, ретро и мягкую обработку, а готовые фотографии можно редактировать и сразу передавать со смартфона.

По опубликованным примерам, камера сохраняет детализацию как при широкоугольной съемке, так и при использовании телевозможностей.

Модуль совместим только с Mate 90 Pro Max Collector's Edition и Mate RS: стандартный Mate 90 лишен крепления Super Mount. Хэ Ган также предложил желающим протестировать устройство в офлайн-магазинах Huawei.

Ранее глава компании заявил, что эта внешняя камера способна заменить сразу несколько объективов зеркальной фотокамеры.