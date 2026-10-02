Montage Technology начала серийный выпуск CK01P для памяти DDR5-9200

Новый драйвер тактовой частоты рассчитан на CUDIMM, CSODIMM, CQDIMM и CAMM и должен улучшить целостность сигнала на высоких частотах

Компания Montage Technology объявила о начале серийного производства микросхемы драйвера тактового сигнала DDR5 CK01P. CKD (Client Clock Driver) в оперативной памяти — это миниатюрный чип на плате модуля памяти, который генерирует, усиливает и очищает тактовый сигнал.

Новая микросхема CKD соответствует спецификации JEDEC DDR5CKD01 и поддерживает скорость передачи данных до 9200 МТ/с против 7200 МТ/с у предыдущего M88DR5CK01. Микросхема предназначена для модулей CUDIMM, CSODIMM, CQDIMM и CAMM.

CK01P устанавливается между контроллером памяти процессора и микросхемами DRAM, принимая, буферизуя и повторно передавая тактовый сигнал. При DDR5-9200 базовая тактовая частота достигает примерно 4,6 ГГц, поэтому на качество передачи начинают заметно влиять импеданс, отражения, джиттер, емкостная нагрузка, длина дорожек и разница задержек на печатной плате. CKD локализует обработку сигнала непосредственно на модуле, снижая влияние длинного пути от процессора через материнскую плату к DIMM.

Источник изображения: mydrivers // Montage Technology

CK01P поддерживает три режима работы: одинарная ФАПЧ (фазовая автоподстройка частоты), двойная ФАПЧ и обход ФАПЧ. Архитектура с нулевой фазовой задержкой позволяет программировать задержку каждого канала, а параметры выходного сигнала настраиваются через управляющие регистры с учетом конкретной топологии DIMM. При этом CKD решает только задачу распределения тактового сигнала: для стабильной работы DDR5-9200 также необходимы соответствующий IMC (Integrated Memory Controller) процессора, подходящая разводка материнской платы, совместимые микросхемы DRAM и качественная плата DIMM.