Первую систему хранения энергии мощностью 100 МВт на сжатом CO₂ успешно запустили в Китае

Установка может реагировать на изменения нагрузки за считаные минуты, накапливать электроэнергию ночью и отдавать до 180 млн кВт·ч чистой энергии в периоды пикового спроса

В Китае успешно подключили к электросети первый проект по хранению энергии на сжатом углекислом газе мощностью 100 МВт — China Huadian Xinjiang Mulei Compressed Carbon Dioxide Energy Storage Project.

Система может реагировать на изменения нагрузки в течение нескольких минут, накапливая электроэнергию в периоды низкого спроса и отдавая ее в часы пик. Ежегодно комплекс способен запасать 290 млн кВт·ч и выдавать до 180 млн кВт·ч электроэнергии, обеспечивая непрерывную работу более шести часов.

Проект включает пять газовых хранилищ, 141 блок хранения жидкости и 97 тепловых накопителей. В качестве рабочего тела используется углекислый газ, циркулирующий в замкнутом контуре и переходящий между газообразным и жидким состояниями. Система объединяет шесть основных модулей: хранения газа, хранения жидкости, сжатия, накопления тепла, теплообмена и расширения с выработкой электроэнергии. Технология не зависит от геологических условий и предъявляет относительно низкие требования к рабочим параметрам давления и температуры.

В режиме накопления избыток электроэнергии из сети приводит в действие компрессоры, которые сжимают CO₂. Выделяющееся при этом тепло сохраняется в специальном контуре, а углекислый газ переводится в жидкое состояние для более плотного хранения энергии. При пиковом потреблении жидкий CO₂ испаряется, после чего накопленное тепло нагревает его до состояния газа высокой температуры и давления. Газ расширяется и приводит в движение турбину, а генератор преобразует полученную механическую энергию в электроэнергию для подачи в сеть.