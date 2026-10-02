100-долларовый смартфон с двумя экранами, АКБ на 7000 мА•ч и поддержкой прямой спутниковой связи. Представлен Itel A300+ получил

Он позволит отправлять и принимать сообщения напрямую через спутники

Мобильные телефоныItel

Компания Itel представила смартфон A300+, который выглядит типичным представителем бюджетного сегмента, но выделяется необычной для этого класса возможностью.

Производитель называет его первым смартфоном Itel с поддержкой двустороннего обмена сообщениями через спутниковую связь. Для работы функции потребуется совместимая SIM-карта и специальный тариф оператора. Запуск сервиса ожидается уже в октябре, однако Itel пока не раскрыла, какие спутники будут использоваться и в каких странах технология заработает.

100-долларовый смартфон с двумя экранами, АКБ на 7000 мА•ч и поддержкой прямой спутниковой связи. Представлен Itel A300+ получил
Источник изображения: Itel

В остальном характеристики устройства выглядят достаточно просто. Смартфон оснащен платформой MediaTek Helio G81 Ultimate, объем оперативной памяти составляет от 3 до 6 ГБ, встроенного накопителя — от 64 до 128 ГБ. Основной IPS-экран имеет диагональ 6,78 дюйма, разрешение 720×1576 пикселей и частоту обновления 120 Гц. На задней панели размещен дополнительный дисплей диагональю 2,01 дюйма. При этом A300+ получил аккумулятор емкостью 7000 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 22,5 Вт. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, фронтальной — 8 Мп. Среди дополнительного оснащения заявлен NFC-модуль, а также защита корпуса по стандарту IP65.

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Источник изображения: Itel

Цена составляет около 100 долларов.

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