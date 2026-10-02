На аварийной «Фукусиме-1» в реактор запустили 22-метровую роботизированную «руку»

Дистанционный манипулятор будет несколько месяцев разрезать конструкции внутри второго энергоблока, чтобы подготовить его к извлечению расплавившегося ядерного топлива

На аварийной АЭС «Фукусима-1» специалисты ввели внутрь защитного корпуса второго реактора 22-метровый дистанционно управляемый роботизированный манипулятор.

В течение трех-четырех месяцев установка будет разрезать элементы конструкции, которые препятствуют дальнейшим работам по извлечению фрагментов расплавившегося ядерного топлива. Оператор станции Tokyo Electric Power также рассчитывает с помощью манипулятора получить подробные данные о состоянии оборудования внутри корпуса.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Робот оснащен сменными насадками, предназначенными для выполнения различных операций. Непосредственное извлечение обломков ядерного топлива запланировано на 2027 год, а ранее специалисты уже провели две пробные операции. По оценкам, внутри защитных корпусов трех поврежденных реакторов остаются около 880 тонн фрагментов расплавившегося топлива. Их извлечение считается одной из самых сложных задач при демонтаже станции из-за высокого уровня радиации.

Авария произошла весной 2011 года после мощного цунами, которое вывело из строя системы электроснабжения и охлаждения станции. Это привело к расплавлению топлива в трех реакторах, водородным взрывам и выбросу радиоактивных веществ. Из прилегающих районов эвакуировали около 165 тыс. человек. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий аварии, а полный демонтаж АЭС, по оценкам, займет не менее 40 лет.