12 лет в космосе: у зонда, доставившего грунт с астероида Рюгу на Землю, возникли проблемы с последним двигателем

JAXA оценивает состояние аппарата, но специалисты считают, что он сможет продолжить полет к астероиду 1998 KY26

У японского космического зонда «Хаябуса-2», работающего в космосе уже почти 12 лет, возникли неполадки с единственным оставшимся исправным двигателем.

Из четырех двигателей аппарата три ранее вышли из строя. Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA сейчас анализирует ситуацию, при этом специалисты считают, что зонд сможет продолжить выполнение миссии.

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«Хаябуса-2» стартовал в декабре 2014 года и первоначально направлялся к астероиду Рюгу, расположенному на орбите между Землей и Марсом. В феврале 2019 года аппарат успешно взял образцы грунта с поверхности астероида, а в декабре 2020 года доставил капсулу с материалами на Землю, сбросив ее над территорией Австралии. После этого зонд выполнил маневр для ухода от Земли и продолжил полет к следующей цели.

Сейчас аппарат направляется к астероиду 1998 KY26 диаметром около 30 м. Согласно плану, в июле 2031 года «Хаябуса-2» должен достичь его поверхности и взять образцы грунта. Исследование материалов с этого небольшого астероида позволит получить данные о составе вещества, в котором могут присутствовать соединения, связанные с водой и органическими веществами.