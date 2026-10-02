Huawei Mate 90 Pro Max получил функцию «Посмотреть один раз»: как это работает, показали на видео

Huawei Mate 90 Pro Max получил в HarmonyOS 7 функцию «Посмотреть один раз» (View Once), которая позволяет отправлять фотографии с ограничением на единственное открытие.

После просмотра изображение автоматически становится недоступным на устройстве получателя. Возможность продемонстрировали на 41-секундном видео, опубликованном Zhong Wenze и опубликованном инсайдером Ice Universe.

В демонстрации два смартфона обмениваются изображением Пикачу. После открытия на принимающем устройстве фотография отображается один раз, затем размывается и становится недоступной для повторного просмотра. При закрытии изображения используется визуальный эффект, напоминающий сгорающий фотонегатив. Анимации и переходы призваны сделать работу функции более наглядной и визуально связной с остальным интерфейсом системы.

Функция «Посмотреть один раз» появилась вместе с Mate 90 Pro Max после презентации серии Mate 90 1 октября. Функция рассчитана на передачу изображений, которые пользователь не хочет оставлять у получателя для последующего просмотра.