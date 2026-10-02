Samsung Galaxy S26 Ultra против Oppo Find X10 Pro Max: опубликовано наглядное сравнение камер

Сравнение сенсоров HP2 и HPC показало заметную разницу в динамическом диапазоне при съемке сложных сцен

В сравнении основной камеры Galaxy S26 Ultra и OPPO Find X10 Pro Max особое внимание уделили сенсорам ISOCELL HP2 и HPC.

Несмотря на одинаковый физический размер 1/1,3 дюйма, разрешение 200 Мп и размер пикселя 0,6 мкм, качество получаемых изображений оказалось заметно разным. Автор сравнения также отмечает, что возможности HPC могут дать представление о том, чего ожидать от сенсора следующего поколения для Galaxy S27 Ultra.

Oppo Find X10 Pro Max Источник изображения: UniverseIce

Galaxy S26 Ultra Источник изображения: UniverseIce

Наиболее существенная разница проявилась в динамическом диапазоне. В сложной сцене с ярким пространством за пределами темной пещеры Galaxy S26 Ultra заметно пересветил значительную часть светлых участков, из-за чего там потерялись детали и цветовые оттенки. Сенсор HPC сохранил существенно больше информации в яркой области, одновременно передав достаточно деталей внутри затемненной пещеры.

Сравнение показывает, что одинаковые характеристики сенсоров на бумаге не гарантируют сопоставимого качества фотографий. Оба решения используют 200-Мп матрицы формата 1/1,3 дюйма с пикселями 0,6 мкм, однако обработка изображения и возможности самого сенсора способны существенно влиять на результат. Поэтому оценивать камеру только по физическому размеру матрицы и количеству мегапикселей недостаточно.