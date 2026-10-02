Xiaomi 18 Pro сразился с Samsung Galaxy S26 Ultra в сравнении 200-Мп камер

Ice Universe сравнил оригинальные снимки двух флагманов и отметил более высокую детализацию Xiaomi при съемке сложных текстур

Известный инсайдер Ice Universe сравнил фотографии в разрешении 200 Мп, сделанные на Xiaomi 18 Pro и Galaxy S26 Ultra.

Снимок Xiaomi имеет разрешение 12 288 × 16 384 пикселя, то есть около 201 Мп, а его размер составляет 82,38 МБ. У Galaxy S26 Ultra фотография разрешением 12 240 × 16 320 пикселей занимает 63,52 МБ. Оба изображения сохранены в формате JPEG, однако файл Xiaomi почти на 30% больше.

По словам Ice Universe, разница особенно заметна при увеличении снимков. В сложных участках с мелкими листьями, тонкими ветками и другими высокочастотными текстурами Xiaomi 18 Pro сохраняет больше мелких деталей и лучше воспроизводит целостность объектов. Кроме того, изображение отличается более насыщенными цветами и визуально выглядит четче. При обычном просмотре снимок также сохраняет выразительность, а при увеличении демонстрирует высокий уровень детализации.

Инсайдер отмечает, что один лишь размер файла не определяет качество фотографии, однако в данном случае дополнительный объем данных соответствует сохраненной детализации. По его оценке, установленный в Galaxy S26 Ultra сенсор HP2 уже начинает показывать возраст в наиболее сложных сценах. При этом камера Samsung по-прежнему фиксирует большой объем информации, но в сравнении именно в режиме 200 Мп Xiaomi 18 Pro, по мнению Ice Universe, оказался впереди.