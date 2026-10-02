После обновления до новейшей One UI 9.0 владельцы Samsung Galaxy жалуются на замедление зарядки

Пользователи сообщают о снижении максимальной мощности и более длительном времени зарядки, однако Samsung пока не объяснила причину

После установки One UI 9.0 владельцы смартфонов Samsung Galaxy начали сообщать о снижении скорости зарядки. Обсуждения появились на Reddit, Weibo и других площадках.

По словам пользователей, режим Super Fast Charging теперь может использовать меньшую мощность, из-за чего аккумулятор заряжается дольше. Сообщения затрагивают серию Galaxy S25, а также некоторые более старые модели.

Некоторые пользователи предполагают, что Samsung могла изменить алгоритмы управления зарядкой для снижения нагрева и повышения безопасности аккумулятора. Такие версии появились на фоне сообщений о случаях возгорания, связанных со смартфонами Galaxy S25+. При этом компания не подтверждала, что подобные инциденты стали причиной изменения параметров зарядки после выхода One UI 9.0.

Снижение мощности может быть связано и с другими факторами, включая температурный контроль, используемые зарядное устройство и кабель или настройки аккумулятора.

Поэтому пока неясно, идет ли речь о намеренном изменении алгоритмов либо о программной ошибке One UI 9.0. Для определения причины потребуются дополнительные тесты и официальные комментарии Samsung.