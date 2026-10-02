Honor представит свой первый широкоформатный складной смартфон в январе 2027 года

Компания готовит устройство нового для себя форм-фактора с флагманской платформой и продвинутой камерой

Honor, по данным инсайдера SmartPikachu, должна выпустить свой первый широкоформатный складной смартфон уже в январе 2027 года. Если информация подтвердится, новинка станет для Honor первым аппаратом в набирающем популярность формате широкого складного корпуса.

Ожидается, что смартфон получит флагманскую однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme. Также источники связывают устройство с технологиями обработки изображений на базе ARRI и обновленной системой камер.

Honor уже выпускает складные смартфоны традиционных форматов и теперь готовится расширить линейку за счет широкого экрана. Компания также рассматривает новинку как конкурента Huawei Pura X Max, сделав акцент на камере и аккумуляторе.

При этом все сведения о характеристиках и сроках выхода пока остаются предварительными и официально Honor их не подтвердила.