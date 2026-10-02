Huawei Mate 90 Pro Max первым в мире получил поддержку четырех SIM-карт с тремя активными номерами

Флагман позволяет одновременно использовать две физические SIM-карты и две eSIM, оставляя три номера в режиме ожидания

Huawei Mate 90 Pro Max стал первым смартфоном с поддержкой четырех SIM-карт при одновременном нахождении трех номеров в активном режиме ожидания.

Конфигурация включает две физические SIM-карты и две eSIM, благодаря чему пользователю не приходится постоянно менять профили для работы, личной связи и мобильного интернета.

Еще одной особенностью устройства стала комбинированная Wi-Fi и сотовая антенна. Huawei заявляет увеличение мощности сигнала обоих типов связи на 2 дБ, что должно улучшить работу смартфона в условиях сложной радиосреды и высокой нагрузки на сети.

По данным компании, в местах с интенсивным трафиком, включая станции высокоскоростных поездов, скорость загрузки файлов может увеличиваться на 40%. На концертах передача видео ускоряется на 30%.