Почти 4 дня прослушивания музыки, аккумулятор 7500 мА•ч, экран 120 Гц, HyperOS 3, 50 Мп. Xiaomi выпустила смартфон Poco C95 Pro

Poco официально представила смартфон C95 Pro, главным преимуществом которого стал аккумулятор емкостью 7500 мА•ч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и обратную проводную зарядку до 22,5 Вт. Производитель заявляет до 28 часов воспроизведения видео и до 91 часа прослушивания музыки.

Источник изображения: gizmochina // Poco

Смартфон оснащен 6,9-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1600×720 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Максимальная яркость в режиме HBM достигает 825 нит, предусмотрена защита Corning Gorilla Glass 7i, а частота опроса сенсорного слоя составляет до 240 Гц. Экран также сертифицирован TÜV Rheinland по параметрам защиты от синего света, мерцания и с учетом циркадных ритмов.

За производительность отвечает платформа MediaTek Helio G91-Ultra, объем оперативной памяти достигает 8 ГБ, встроенного накопителя — 256 ГБ. Функция Memory Extension позволяет получить до 16 ГБ виртуальной оперативной памяти. Poco C95 Pro работает под управлением HyperOS 3 на базе Android 16.

Источник изображения: gizmochina // Poco

Основная камера имеет разрешение 50 Мп, фронтальная — 8 Мп, поддерживается одновременная видеосъемка с двух камер. Также заявлены стереодинамики, NFC, Bluetooth 5.4, 3,5-мм аудиоразъем и защита IP64.