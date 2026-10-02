Экран 120 Гц, HyperOS 3, камера 50 Мп, батарея 6000 мА•ч, 1000 циклов и защита IP64. Смартфон Redmi 17C 5G представлен в Индии

Xiaomi представила смартфон Redmi 17C 5G в Индии. Аппарат оснащен 6,9-дюймовым LCD-дисплеем с адаптивной частотой обновления 120 Гц и разрешением 1600×720 пикселей. Экран поддерживает DC Dimming, а также сертифицированную TÜV Rheinland защиту зрения и снижение уровня синего света.

Источник изображения: gizmochina // Redmi

За производительность отвечает 6-нм платформа MediaTek Dimensity 6300, дополненная 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Объем встроенного накопителя UFS 2.2 составляет 128 ГБ, при этом предусмотрен слот microSD для карт до 1 ТБ.

Главной особенностью стала батарея емкостью 6000 мА•ч с поддержкой 33-ваттной зарядки и обратной проводной зарядки мощностью 10 Вт. Производитель заявляет сохранение не менее 80% исходной емкости аккумулятора после 1000 циклов.

Источник изображения: gizmochina // Redmi

Основная камера получила 50-Мп сенсор, фронтальная — 8-Мп модуль, а максимальное разрешение видеозаписи ограничено 1080p при 30 кадрах в секунду. Смартфон работает под управлением HyperOS 3 с функциями Gemini Live, Circle to Search и инструментами генерации изображений. Корпус толщиной 7,99 мм весит 211 г, имеет защиту IP64, боковой сканер отпечатков, 3,5-мм разъем и функцию Wet Touch.

Источник изображения: gizmochina // Redmi

Продажи начнутся 7 октября: версия с 4/128 ГБ стоит 20 999 рупий или 215 долларов, а с 6/128 ГБ — 22 999 рупий или 235 долларов.