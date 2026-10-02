Киргизия впервые вывела на орбиту собственный спутник. Он стал одним из 130 аппаратов, запущенных SpaceX

Национальный аппарат запустили с базы Ванденберг на ракете Falcon 9 компании SpaceX, а управлять им будут из центра в Бишкеке

Киргизия впервые отправила в космос собственный спутник. Запуск состоялся 1 октября с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

Аппарат вывели на орбиту в составе группы из 130 космических аппаратов, запущенных одной ракетой. Управление спутником будет осуществляться из центра, расположенного в Бишкеке.

Получаемые с орбиты данные планируется использовать для мониторинга сельскохозяйственных земель, ледников, водоемов, лесов и пастбищ. Спутниковые наблюдения также позволят отслеживать изменения природных экосистем, выявлять незаконное использование недр, несанкционированные свалки и другие источники загрязнения.

Отдельное направление — мониторинг природных рисков. Космические данные помогут выявлять признаки засух, наводнений, оползней, селей и лесных пожаров на ранних стадиях. По данным администрации президента Киргизии, это позволит использовать объективную информацию при принятии государственных решений, инвестиционном планировании и контроле реализации государственных программ.